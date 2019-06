Sommer ohne Sorge – bis zum „Anschluss“

Der Bankier Salo Cohn zum Beispiel erwarb 1889 eine Villa in Altmünster. Nach dessen Tod erbten die Enkeltöchter Charlotte Freistadtl und Margarete Bittner den Besitz, es wurden zwei Sommerresidenzen errichtet. In der NS-Zeit versuchte die Gemeinde, die „Judenvillen“ für sich zu sichern: Sie habe sich „durch die Judenbekämpfung“ große Verdienste erworben, das Land werde „ja genügend jüdischen Besitz übernehmen können, sodass dieser Besitz ohne weiteres der Gemeinde verbleiben könnte“. Man war mit der Argumentation erfolgreich. Die andere Villa ging an die Reichspost.

1947 erhielt Margarete Bittner ihre Villa (ohne Einrichtung) zurück, Altmünster erwartete einen „Akt der Großmut“. Doch sie wollte mit dem Ort nichts mehr zu tun haben, 1950 verkaufte sie das Haus.

Oder: Mathilde Wesendonck, einst Muse von Richard Wagner, erwarb 1878 eine Villa in Altmünster, der sie den Namen „Traunblick“ gab. Dort starb sie 1902. In der Folge, 1917, erwarb Rosa von Gutmann die Immobilie. Sie ließ sich bereits im Februar 1938 in der Schweiz nieder. Von dort aus versuchte sie, die Villa zu verkaufen. Ende 1938 wurde sie mit dem Deutschen Reich handelseins. Die Kaufsummer von 175.000 Reichsmark erhielt sie aber nie. Genutzt wurde die Villa in der NS-Zeit von Reichspostminister Wilhelm Ohnesorge. Sie war daher – wie zum Hohn – die Villa Ohnesorge.

Hoch interessant ist auch die Geschichte der „Russenvilla“, errichtet nach den Plänen von Theophil Hansen, die später Villa Carla hieß und ebenfalls beschlagnahmt wurde.

Im Zentrum von Armboms Buch steht aber die Villa Toscana nahe dem Schloss Ort, an deren Errichtung Erzherzog Johann Salvator federführend mitwirkte. Dessen große Liebe galt der Balletttänzerin Milli Stubel. 1890 reisten die beiden nach Südamerika, kamen aber nie an. Ihr Schiff, die Sancta Margarita, sank in einem Sturm. Erst 1911 wurden die beiden für tot erklärt, die Villa Toscana verfiel unterdessen.