Der Juni auf dem Weg zum Hitzerekord

Obwohl es am Wochenende eher kühler wird, ist der Juni 2019 auf dem Weg zum heißesten in der Messgeschichte. Der Juni 2019 verlief von Beginn an überdurchschnittlich warm, und in den nächsten Tagen erwartet uns eine Hitzewelle mit Höchstwerten von 30 Grad und mehr.

Regenschutz fürs Inselfest

Zum Wiener Donauinselfest sollte man am Samstag und Sonntag unbedingt einen Regenschutz mitnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am größten Gratis-Festival Europas regnet, ist nämlich groß.Laut ZAMG-Meteorologen werden sich vor allem am Samstag viele Wolken und Regenschauer halten, die schon Freitagnacht losgehen sollen. Eventuell sind auch Gewitter dabei.

