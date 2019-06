Wetter am Wochenende: Vor der Hitze wird es wechselhaft

Von allem ein bisschen was - Sonne, Regen und Gewitter - bringt das Wochenende wettermäßig. Nur Kältefanatiker kommen laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) nicht auf ihre Kosten. In der kommenden Woche steht dann die nächste Hitzewelle vor der Tür.

Freitag: Im Laufe des Tages bilden sich in schwülwarmer Luft mit zeitweiligem Sonnenschein im ganzen Land immer wieder Regenschauer und Gewitter. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt vormittags noch im Osten und Süden Österreichs, am Nachmittag im Westen und Südwesten. Der Wind kommt schwach bis mäßig, in Gewittern vorübergehend lebhaft aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei 13 bis 20, die Tageshöchsttemperaturen bei 23 bis 29 Grad.

Samstag: Ähnlich wie am Freitag. Der Tag verläuft verbreitet schwül-warm und bringt einiges an Bewölkung, die Sonne scheint nur gelegentlich zwischendurch. Über den Tag verteilt gehen immer wieder Regenschauer nieder, am Nachmittag werden Gewitter häufiger. Der Wind weht schwach bis mäßig aus verschiedenen Richtungen, in Schauer- und Gewitternähe kann er etwas auffrischen. Die Temperaturen steigen von 13 und 20 Grad in der Früh auf 22 und 28 Grad.

Sonntag: Am Ende der Woche lichten sich die Restwolken der Nacht langsam und die Sonne setzt sich in den meisten Regionen zumindest zeitweise durch. Es bleibt aber oft bei unbeständigem Wetter. Einige Regenschauer bilden sich im Tagesverlauf, inneralpin und im Süden können lokal auch einzelne Gewitter mit dabei sein. Bis zum Abend lässt die Schauer- und Gewitterneigung dann überall deutlich nach. Der Wind kommt immer wieder mäßig aus Nord bis Nordost. Von zwölf bis 20 Grad in der Früh erreichen die Temperaturen 21 bis 28 Grad.