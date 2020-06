Nadine, Petra und Octavia stehen dem Sommer im Weg

29 Sommertage, davon 15 regelrechte Hitze-Spitzentage mit mehr als 30 Grad. Und 13 Tropennächte. Kein Wunder, dass sich der Juni 2020 im direkten Vergleich mit dem Juni 2019 so richtig kalt anfühlt. Der Eindruck stimmt, bestätigt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet: „Der diesjährige Juni verläuft komplett gegensätzlich zu dem des Vorjahres.“

Eigentlich ungewohnt normal

Der Juni 2019 ging als der bisher heißeste seit Beginn der Messungen in die Statistik ein. Und 2020? „Da muss man sagen, heuer bewegen sich die Werte relativ am langjährigen Mittel“, beschreibt Zimmermann: Im Westen bisher zwar etwa um ein Grad zu kühl, im Osten dagegen liegen die bisherigen Tagestemperaturen im Durchschnitt. Immerhin vier Mal stiegen die Thermometer heuer schon regionsweise auf 30 Grad und mehr, in Wien oder Graz etwa. „Der Juni ist heuer von der Hitze her ungewohnt normal“, betont Zimmerman,