Sieben Wochen Hitze? Schwitzen bei 38 Grad am Siebenschläfertag

Zugegeben, es ist eine Bauernregel. Aber die Aussichten sind - je nachdem, wie man zu 35 Grad und mehr steht - erfreulich oder zum Gruseln: „Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag“ ist einer der vielen Sprüche zum 27. Juni, die sich um die Wettervorhersage drehen.

Und wie war es nun am Donnerstag? Heiß, einfach heiß.

Laut Wetterdienst Ubimet purzelten die Rekorde: In Hermagor in Kärnten wurden 38,1 Grad gemessen, in Dellach an der Drau 38 Grad, in Innsbruck 37,5 Grad. Der "kühlste" Ort der Top Ten am Donnerstag war Lienz mit 36,7 Grad.