Hitze: Noch nie wurde im Sommer in Wien so viel Strom verbraucht

Eine alte Bauernregel lautet: „Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen so bleiben mag“. Nach drei Tropennächten in Folge wollen sich die meisten Menschen wohl nicht vorstellen, dass es sieben Wochen so weitergeht. Zumindest bis Mitte nächster Woche bleibt es laut Wetterdienst UBIMET aber auf jeden Fall heiß.

26 Grad hatte es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Wiener Innenstadt. Selbst in den Außenbezirken konnte bei 22 Grad von einer kühlen Nacht keine Rede sein. Dementsprechend wurde dann auch bereits in der Früh die 30-Grad-Marke im niederösterreichischen Gumpoldskirchen geknackt.

Rekordstromverbrauch durch Klimageräte

Die momentane Hitze und der dadurch erhöhte Bedarf an Klimatisierung treibt den Stromverbrauch in Wien auf neue Rekordwerte, berichtet Wien Energie. Erhebungen des Energieversorgers zeigen, dass im Sommer noch nie so viel Strom verbraucht wurde wie derzeit.