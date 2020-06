Unwetter-Warnung und gewittriger Start in neue Woche

Den Regenschirm zu Hause lassen sollte man am Montag nicht: Vor allem entlang der Alpennordseite stauen sich am Montag stärkere Restwolken. Tagsüber lockert es zwar etwas auf, bald entwickeln sich aber wieder Quellwolken und besonders im Süden steigt die Schauer und Gewitterneigung wieder an.

Gewitterzunahme

Prinzipiell habe laut Zamg das Unwetterpotential zugenommen: Blieb die Zahl der Wetterlagen mit Unwetterpotential in Europa in den 1980er- und 1990er-Jahren relativ ähnlich, sei seit den 2000er-Jahren ein deutlicher Anstieg um 30 bis 50 Prozent erkennbar. In Österreich liege der Wert bei etwa 20 Prozent.

Die Ergebnisse der Analyse ließen sich mit der Klimaerwärmung in Zusammenhang bringen: Pro Grad Erwärmung kann Luft im typischen Temperaturbereich der Atmosphäre um etwa sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen.