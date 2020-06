Spur der Verwüstung durch Unwetter

Das Gewitter am Mittwochnachmittag hatte es gehörig in sich. Es zog eine Spur der Verwüstung nach sich. In Pottendorf (Bezirk Baden) zog etwa in der Otto-Glöckel-Straße ein heftiger Wirbelsturm durch.

Dabei wurden zahlreiche Bäume entwurzelt und mehrere Häuser abgedeckt. Bei einem Mehrparteienhaus wurden rund 15 Quadratmeter vom Dach heruntergerissen und ein Kamin drohte abzustürzen.

Dazu wurden weitere Dächer zum Teil schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr steht im Großeinsatz.