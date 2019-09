Klimawandel trifft Österreich überdurchschnittlich stark

Österreich ist im internationalen Vergleich überdurchschnittlich stark von der Erderwärmung betroffen: Während die globale Durchschnittstemperatur seit 1880 um knapp ein Grad Celsius angestiegen sei, ist der Anstieg in Österreich mit rund zwei Grad doppelt so hoch. "Klimaschutz muss endlich Priorität in der Politik haben. Nur so können wir das schützen, was uns lieb ist: unsere Berge, unsere Wälder und unsere Seen", fordert Lampl.

Im Westen Österreichs würden vor allem die alpinen Landschaften leiden: Schmelzende Gletscher in Tirol, sterbende Almen in Vorarlberg und tauende Permafrostböden in Salzburg fallen der zunehmenden Hitze zum Opfer.