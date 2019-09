Dürre Zeiten: "Wir befinden uns schon mitten in der Klimakrise"

VonKevin Kada und Claudia KoglbauerDie Getreideernte ist längst eingefahren, jetzt steht die Ernte von Soja, Mais, Zuckerrüben und Kürbis bevor. „Für diese Herbstkulturen sind sehr deutliche Ausfälle zu befürchten“, sagt Wolf Reheis von der Landwirtschaftskammer Burgenland. Der Experte der Pflanzenbauabteilung befürchtet 20 bis 30 Prozent weniger Ertrag als bei einer Durchschnittsernte. Das trockene Wetter und die geringe Niederschlagsmenge habe den Kulturen zugesetzt, erklärt Reheis. Die Hagelversicherung hat am Donnerstag bereits eine erste Bilanz der Schäden, die heuer durch Ernteausfälle entstanden sind, gezogen: 150 Millionen Euro betrage der Schaden, der aufgrund der Wetterextreme entstanden sei.

„Mittlerweile vergeht kaum noch ein Jahr ohne großflächige Dürreschäden in der Landwirtschaft“, sagt Kurt Weinberger, Chef der Österreichischen Hagelversicherung. Die extreme Trockenheit habe sich bereits in den vergangenen sechs Jahren mit einem Schaden in der Landwirtschaft von einer Dreiviertelmilliarde Euro zu Buche geschlagen, rechnet Weinberger vor.

Der heurige Sommer sei der zweitwärmste, der Juni der wärmste und trockenste Monat in der 253-jährigen Messgeschichte gewesen. Und auch wenn sich in diesem Jahr die Dürreschäden von 230 Millionen Euro im Vorjahr um mehr als die Hälfte – auf rund 100 Millionen – halbiert hätten, betrage der Gesamtschaden durch Ernteausfälle dieses Jahr dennoch mehr als 150 Millionen Euro.