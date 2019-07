Weniger Ernte, aber fallende Preise und fehlende Absatzmärkte

Nun bezieht sich der eingangs angesprochene Wandel nicht nur auf das Klima allein – mit all seinen Folgen, wie Auswahl von standortangepassten Kulturen und günstige Anbauzeitpunkte. Sondern eben auch auf das Angebot und die Nachfrage am Weltmarkt, sowohl im konventionellen als auch im Bio-Bereich. „Eine Sache ist so gut wie fix: Dass wir am Ende immer mehr Bio-Getreide im Lager haben als ein Jahr davor“, sagt Pinczker und spricht damit eines der Hauptprobleme an – den im Vergleich zu den boomenden Bio-Flächen nachhinkenden Markt für biologisch produzierte Ware.