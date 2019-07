Klimawandel auf den Feldern: Olivenhaine statt Weizen

Die Kammer würde sich seit Jahren mit dem Klimawandel beschäftigen. Bedingungen wie in Griechenland seien ein mögliches Szenario. „Wir merken, dass der Weinbau westwärts wandert, auch die Forstwirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen“, erklärt Berlakovich. Die Zustände der Fichtenbestände in niedrigeren Lagen seien katastrophal. Ob in Zukunft Olivenhaine das Landschaftsbild prägen, werde sich zeigen. Derzeit arbeiten die Saatguthersteller an neuen Sorten, die sich besser für trockene Standorte eignen.