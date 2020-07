Experten schütteln Kopf: Indien will im August mit Corona-Impfung starten

Indien ist eines der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder – man zählt mit mehr als 719.000 Infizierten die viertmeisten Fälle weltweit. Wenig Wunder, dass die Regierung unter Narenda Modi da auf die Entwicklung eines Impfstoffs drängt, und das so schnell wie möglich.

Wie schnell es jetzt aber gehen soll, sorgt bei Experten für Verwunderung: Balram Bhargava, Direktor des Indischen Rates für medizinische Forschung (ICMR), hat nämlich jetzt in einem öffentlich gewordenen Brief angekündigt, schon seit 7. Juli einen Impfstoff großflächig an Menschen zu testen - um ihn dann am 15. August auf den Markt zu bringen, also am indischen Unabhängigkeitstag. Ein Datum mit höchster politischer Bedeutung für Indiens nationalistisch gesinnten Premier.