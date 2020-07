Corona-PCR-Nachweis: Gurgel-Kit ab sofort auch in Apotheken erhältlich

Einen zuverlässigen PCR-Labortest mit einfacher Probenentnahme gibt es künftig in zahlreichen österreichische Apotheken zu kaufen.

Das Angebot ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dem niederösterreichischen Diagnostik-Spezialisten "YES we care GmbH". Kundinnen und Kunden können einen PCR-Testkit zur einfachen Probengewinnung in der Apotheke erstehen und so unkompliziert zu einem Laborergebnis kommen.

Einfacher Zugang zu PCR-Test

Unkompliziert ist das unter anderem deshalb, weil die Probe zum Ansteckungsnachweis per Gurgelmethode gewonnen wird. Ein unangenehmer Nasen-Rachen-Abstrich wird damit vermieden.

Der Testkit enthält unter anderem eine Gurgellösung. Diese wird zwei Minuten lang gegurgelt (z.B. zu Hause oder im Freien). Danach wird die Probe in ein Probenröhrchen gespuckt, und in der zum Rückversand vorbereiteten Sicherheitsbox per Post ins Labor geschickt – spätestens 24 Stunden nach Eingang im Labor weiß man Bescheid.

Dass das Gurgeln diagnostische keinen Nachteil hat, ist mittlerweile anerkannt: Die "Vienna COVID-19 Diagnostics Initiative" (VCDI), ein Zusammenschluss von 21 Wiener Forschungsinstituten, hat in einer Untersuchung "keinen Nachteil" gegenüber dem Nasen-Rachen-Abstrich feststellen können.