SARS-CoV-2-Ansteckung: Nimmt das Virus den Weg über die Augen?

Möglich, aber selten

Doch wie wahrscheinlich ist dieser Ansteckungsweg überhaupt? "Nach derzeitigem Wissensstand ist das prinzipiell möglich, kommt aber sehr selten vor", schickt Heinz Burgmann, Facharzt für Innere Medizin und Leiter der Abteilung für Infektiologie am Wiener AKH / MedUni Wien, voraus. Es seien durchaus einige Covid-19-Krankheitsfälle dokumentiert, bei denen sich Menschen über die Augen per Schmierinfektion (indirekte Übertragung von Krankheitserregern durch Berührung eines Gegenstandes) oder via Aerosole (kleinste Tröpfchen in der Luft) mit Covid-19 angesteckt haben.

Über den Tränenkanal ist das menschliche Auge mit dem Nasen-Rachenraum verbunden. Laut dem deutschen Robert Koch-Institut waren in einer Studie bei drei (von 63 untersuchten) Patienten mit Covid-19 die Bindehautproben PCR-positiv. Mit PCR-Tests wird nach Virus-Erbgut gesucht. Dies sei jedoch kein Beleg, dass diese Gewebeschicht als Eintrittspforte fungieren kann. Burgmann: "Gesichert ist, dass bei SARS und MERS Infektionen verhindert werden konnten, wenn das Auge abgeschirmt wurde. Diese Belege lassen sich aber nicht ohne Weiteres auf SARS-CoV-2 übertragen."

Erfolgt eine Infektion über die Augen, kann parallel zu Covid-19 jedenfalls eine Entzündung der Bindehaut (Konjunktivitis) auftreten. "Die Entzündung ist in diesen Fällen manchmal der erste wahrnehmbare Hinweis auf das Vorliegen einer Erkrankung." Davon, der breiten Bevölkerung das Tragen von Schutzbrillen zu empfehlen, rät Burgmann ab: "Man muss bei der Risikobewertung stets medizinisches Personal vom Otto Normalverbraucher unterscheiden. In Spitälern, wo Corona-Patienten auf den entsprechenden Stationen behandelt, intubiert und beatmet werden, ist das Aerosol-Aufkommen naturgemäß beträchtlich. Hier war und ist der Schutz der Augen mit Schutzbrille Pflicht."