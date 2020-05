Diskussion um Ansteckung: Ist Rolle der Kinder geringer als gedacht?

Ähnlich sieht das der Virologe Christoph Steininger von der MedUni Wien: „Man weiß aus mehreren Studien, dass Kinder das Virus etwa in gleich hoher Menge ausscheiden wie Erwachsene und damit wahrscheinlich ähnlich infektiös sind.“

Müller betont, dass man mit der Messung der Menge von Viruserbgut nicht so einfach beantworten könne, wie infektiös Kinder für ihre Umgebung tatsächlich sind. „Das ist erst mit Studien möglich, wo Infektionsketten in Kindergärten und Schulen nachverfolgt werden. Durch die frühen Schulschließungen fehlen viele Daten noch.“ Aktuelle Infektionsfälle zeigen, wie wichtig es sei, Pädagogen und Kinder rasch zu testen. Sein vorläufiges Fazit: „Es gibt keinen Hinweis, dass Kinder Virenschleudern sind – was ja am Anfang mit der Erfahrung von anderen Infektionskrankheiten befürchtet wurde. Umgekehrt darf man aber auch nicht sagen, dass sie in den Infektionsketten gar keine Rolle spielen.“