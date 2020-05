An die Masken haben sich in der Schule alle gewöhnt

Ähnlich sieht das Stefan Maresch, Schulqualitätsmanager in Wien. Er hat keine größeren Probleme beim Umgang mit Masken bemerkt.

Etwas schwieriger ist es in Kindergärten, wie Susanna Haas von der St. Nikolausstiftung berichtet: „Bei uns müssen die Kinder keine Masken tragen. Dafür haben wir andere Hygienerichtlinien zu befolgen – nicht so einfach in Gruppen, in denen die meisten Kinder wieder da sind. Gruppenteilungen sind oftmals nicht möglich, weil es hierfür den Platz nicht gibt, und Spielzeug kann aus Zeitgründen nicht ganz so oft gereinigt werden – wobei die Kolleginnen ihr Bestes geben, um Ansteckungen zu verhindern.“ Einfacher sei das an Standorten, wo noch kleinere Gruppen organisiert werden können.

Keine Maskenpflicht für die Jüngsten – das sei eine gute Regelung, meint der Public Health Spezialist Hans-Peter Hutter (Meduni Wien). „Denn Kinder sehe ich nicht als das Hauptproblem bei der Übertragung.“