Verdirbt Corona den Sommerurlaub 2020? Experten im Live-Talk

Jetzt, nach Wochen des Lockdowns, fahren Österreich, Deutschland und viele der beliebten Reiseländer der Österreicher rund ums Mittelmeer den Rollbalken langsam wieder hoch, Grenzen werden Schritt für Schritt geöffnet. Besteht damit also doch noch Hoffnung auf Urlaub am Meer? Und was müssen Urlauber berücksichtigen, damit Corona nicht den Urlaub verdirbt?

Dise und viele weitere interessante Fragen diskutieren Experten beim Reed Live Talk am Mittwoch, den 27. Mai (13-14 Uhr). Mit dabei: Phillies Ramberger (Obfrau Österreichischer Verein für Touristik), Stefan Kölliker (Allianz Partners, Head of Sales Tourism), Guido Zeilinger (Reiserechtsexperte der Arbeiterkammer).

Hier geht's zum Talk auf der Reed-Messe