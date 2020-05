Coronavirus-Lockdown: Waren die Maßnahmen zu radikal?

Vielfach gilt Schweden nach wie vor als Vorbild.

Die Sterblichkeitsrate ist in Schweden drei Mal höher als in Deutschland – und die Zahl der aus meiner Sicht unnötig Verstorbenen nimmt noch weiter zu. Mit der Strategie von ein bisschen Distanzierung geht die Zahl der Neuinfektionen zwar nicht mehr exponentiell nach oben, bleibt aber offenbar längerfristig auf einem relativ hohen Plateau, das ist derzeit in Schweden der Fall. Wenn man die Infektionen wirklich reduzieren will, muss man viele Eindämmungsmaßnahmen für eine gewisse Zeit konsequent umsetzen.

Der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnel geht davon aus, dass bereits 20 Prozent der Bevölkerung Antikörper gebildet haben und immun sind.

Ganz neue Studien aus Schweden zeigen, dass Herr Tegnel sich irrt und nur ca. sieben Prozent Antikörper haben. Das Konzept der Herdenimmunität ist bei Coronaviren sehr fraglich: Sie sind so konstruiert, dass sie das Immunsystem in einer Weise manipulieren, dass neuerliche Infektionen nach wenigen Jahren wieder möglich sind. Denn die Antikörperantwort hält nicht lange an – die Antikörper gehen spätestens nach einigen Jahren wieder verloren. Deshalb wird man durch natürliche Infektionen gegen Coronaviren nie eine gute Herdenimmunität haben. Das heißt, wir benötigen einen Impfstoff, der eine wesentlich bessere Immunantwort auslösen muss als die Infektion mit dem Virus.