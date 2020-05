Virologe: "Bitte halten Sie noch durch“

Geht nun von den Mitarbeitern, die in den Postverteilzentren in Wien und in Hagenbrunn in Niederösterreich beschäftigt sind und sich mit dem Coronavirus infiziert haben, eine „zweite Welle“ aus? Und was kommt noch auf uns zu, wenn die inzwischen berüchtigte Corona-Reproduktionszahl steigt? In Wien und Niederösterreich ist sie kürzlich über 1 geklettert (siehe Grafik unten). Viele Virologen sehen das als Alarmsignal und machen sich ernsthaft Sorgen.

Anders Norbert Nowotny, der bereits im Februar eine Pandemie für möglich hielt. Er bewertet die Lage eher gelassen: „Ich bin kein Hellseher, aber alle vorhandenen Fakten deuten für mich darauf hin, dass wir in Österreich keine zweite Welle erleben werden.“