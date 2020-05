Von Ischgl bis zur Fleischfabrik: Was Corona-Brandherde ausmacht

„Superspreader-Ereignisse“ nennt sie eine Gruppe britischer Forscher von der London School of Hygiene, die sich mit den Ursachen der Ausbreitung der Pandemie befasst haben. Ihre Analyse: „Weltweit zeigt COVID-19 eine lokal völlig unterschiedliche Verteilung der Ausbreitung.“

Bemühungen auf diese Ereignisse konzentrieren

Daher könne man die Pandemie am besten unter Kontrolle bekommen, wenn man „die Bemühungen auf diese Superspreader-Ereignisse konzentriert“. Ob es also Ischgl ist, oder die Fleischfabrik in Deutschland, das Post-Verteilerzentrum in Hagenbrunn (NÖ): einzelne Orte sind der Schauplatz rasanter Verbreitung, während die meisten anderen Orte eine vernachlässigbare Rolle spielen.