Verstöße gegen Quarantäne in Wien? Polizei nimmt Ermittlungen auf

Da es sich bei diesem Tatbestand um ein Offizialdelikt handelt, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Dass Menschen trotz Quarantäne weiter arbeiten gegangen sein sollen, könne man ausschließen, hatte es zuletzt aus dem Büro von Stadtrat Peter Hacker ( SPÖ) sowie vom medizinischen Krisenstab der Stadt geheißen. So gebe es etwa in der Messe Wien, wo sämtliche Flüchtlinge aus dem Quartier in Erdberg hingebracht worden waren, Security-Mitarbeiter bei den Eingängen.

Auch bei der Post hält man es für unwahrscheinlich, dass Leute, die eigentlich unter Quarantäne stehen, zur Arbeit erscheinen. Das würde den Vereinbarungen, die die Post mit den Leiharbeitsfirmen habe, widersprechen, heißt es.

Nicht das erste Gerücht

Bereits Anfang Mai gab es schon Gerüchte, dass Asylwerber einer Asylunterkunft abgängig gewesen sein sollen.