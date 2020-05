Corona-Alarm: Obdachlosenunterkunft in Wien gesperrt

In einer Unterkunft für Obdachlose in Wien-Hietzing wurde ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Laut Presse wurden insgesamt 50 Personen ins Krankenhaus gebracht, wo sie nun 14 Tage in Quarantäne bleiben sollen.

Unmut

Zuvor soll es in der Betreuungsstätte zu zahlreichen Unmutsäußerungen gekommen sein, heißt es. Der Grund: Bewohner, die auf Medikamente angewiesen sind, hatten das Haus aufgrund der prekären Situation nicht verlassen dürfen.

Zumindest dieses Problem dürfte nun gelöst sein, denn jetzt hat der Samariterbund die Betreuung übernommen.