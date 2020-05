Wie der neue Corona-Cluster in Wien entstanden ist

Infektionen in einer Logistikzentrale eines Möbelhauses in Wien Floridsdorf, erkrankte Kinder und Betreuer in einem Kindergarten in Wien Liesing und infizierte Mitarbeiter in zwei Postverteilzentren in Wien Inzersdorf und Hagenbrunn (NÖ). Was nach willkürlich auftretenden Infektionsherden klingt, ist in Wahrheit ein Infektions-Cluster in Wien.

Denn all diese neu aufgetretenen Infektionen hängen miteinander zusammen:

- Kindergarten: Am Montag vergangener Woche wird eine Mitarbeiterin eines Kindergartens in Wien Liesing Covid-19-positiv getestet. Die Mitarbeiterin des Kindergartens ist die Frau eines Leiharbeiters.