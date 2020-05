Kinderpsychiater: Schulöffnung kann "Druck herausnehmen"

Bei manchen jungen Menschen, die etwa problematische Schul- oder Mobbingerfahrungen erlebten, habe die neue Situation speziell am Beginn zwar Entlastung gebracht. "Wir sehen aber zunehmend, dass auch die Tagesstruktur verloren geht, sich Tag-Nacht-Rhythmen umkehren - was für die psychische Stabilität eine gefährliche Konstellation ist. Und wir sehen durchaus auch vermehrt depressive Zustandsbilder", so der Psychiater und Psychotherapeut. Das sei auch nicht überraschend, "weil viele Faktoren, die Spaß am Leben bereiten, aus dem Alltag der Kinder herausgenommen wurden". Vor allem die Wichtigkeit des Kontakts zu Gleichaltrigen dürfe man hier nicht unterschätzen.

Konfliktstoff innerhalb von Familien

Nicht zuletzt birgt die Situation um Homeschooling, Homeoffice, soziale Isolation, wirtschaftliche Verwerfungen wie Arbeitslosigkeit etc. verstärkten Konfliktstoff innerhalb der Familien mit sich, was sich auch anhand von Notvorstellungen wegen häuslicher Gewalt in den vergangenen Wochen zeigte. Leider gebe es im Zeitraum des Lockdowns auch Hinweise auf einen Anstieg der Vorstellungen wegen Suizidversuchen an seiner Klinik zu verzeichnen, dem der Suizidforscher in weiterer Folge mit Kollegen wissenschaftlich und über alle Altersgruppen hinweg nachgeht.

Plener geht nun aber davon aus, dass die spürbaren Lockerungen inklusive Schulöffnungen "Druck herausnehmen". Durch die Aufteilung der Klassen in zwei Gruppen werde es jedoch erstmal weiter auch Betreuungsprobleme etwa bei Familien mit mehreren Kindern geben. "Prinzipiell ist es aber ein guter Schritt, um den sozialen Kontakt wieder herzustellen."

Familien rät Plener vor allem dazu, in der Rückschau auf die vergangenen Wochen auch an die positiven Erfahrungen zu denken. Eine Frage sei, was man aus dieser Zeit des engen Austausches in den Alltag gerne mitnehmen möchte, welche Rückzugsräume es braucht, welche Kontakte man besonders wertschätzt, wie man gut auf die Gesundheit achtet und was Kinder und Eltern in dieser Zeit besonders vermisst haben.

Für die Zukunft und etwaige weitere Covid-19-Wellen hofft der Kinderpsychiater, dass die Bedürfnisse von Bevölkerungsgruppen, die im Laufe des Homeschoolings "relativ abgehängt waren", dann besser berücksichtigt werden.