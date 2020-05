Mysteriöse Kinder-Erkrankung auch in den USA

Ende April verschickte die britische "Pediatric Intensive Care Society" eine Warnmeldung an Ärzte in Spanien, Italien und Großbritannien, wonach in den Wochen zuvor die Zahl der Kinder mit einer entzündlichen Erkrankung gestiegen sei, die eine spezielle Intensivpflege erforderlich macht.

Das Syndrom, so heißt es in dem Warnschreiben, sei wahrscheinlich eine Überreaktion des körpereigenen Immunsystems.

Der spanische Verband für Pädiatrie ortete bei Kindern im schulpflichtigen Alter ein "ungewöhnliches Bild von Bauchschmerzen, begleitet von gastrointestinalen Symptomen", die innerhalb von nur wenigen Stunden zu einem Schock, niedrigen Blutdruck und sogar zu Herzproblemen führen könnten.