Coronavirus-Ausbreitung: "Jeder kann ein Superspreader werden"

Um diese Zahl zu senken und damit die Epidemie einzudämmen, wurde in Österreich in den vergangenen Wochen auf Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen gesetzt. Immer wieder gibt es aber auch Meldungen über sogenannte „Superspreader“ (Superverbreiter), also Menschen, die mit Covid-19 infiziert sind und überdurchschnittlich viele Personen anstecken.

Exorbitante Viruslasten

Als Superspreader gelten Patienten, „die sich mit dem SARS-CoV-2 infiziert haben und exorbitante Viruslasten über den Nasen-Rachenraum ausscheiden“, erklärt Monika Redlberger-Fritz, Virologin an der MedUni Wien. Dementsprechend könnten sie nicht nur zwei oder drei andere Menschen anstecken, „sondern je nachdem, wie viele Personenkontakte sie haben, 50 bis 60 Leute“. Ein Phänomen, das bereits bei SARS eine große Rolle spielte und nach Einschätzung der Virologin beim Coronavirus in Erscheinung tritt. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Ischgl.