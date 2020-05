Die Geburt des Immunitätsausweises

Und heute?

Tatsächlich hat der britische Gesundheitsminister „Immunitätszertifikate“ vorgeschlagen; in Italien und den USA wurde darüber nachgedacht, ob jenen, die Antikörper gebildet haben, freie Beweglichkeit gestattet werden solle. Auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hält nach wie vor am Immunitätsausweis fest. Schließlich wollen die Menschen in den Urlaub fahren und sollen an den Arbeitsplatz zurück. Was zunächst harmlos klingt, führte zu heftiger Kritik: Das würde zur Spaltung der Gesellschaft führen.

Krankheit als Indikator

Ein Blick zurück, bestätigt: „Die Kluft zwischen Arm und Reich wurde durch das Gelbfieber größer“, schreibt Historikerin Olivarius. Für die wohlhabende Oberschicht von New Orleans war es geradezu ein Vorteil, wenn die Sterblichkeit nicht sank, weil die Arbeiter so unter Existenzdruck gehalten wurden. Denn obwohl sich die Gelbfiebergefahr herumgesprochen hatte, kamen weiter Schiffe mit Einwanderern. Olivarius: „Krankheiten legen offen, wer in die Gesellschaft gehört und wer nicht.“

Medizinhistoriker Czech ergänzt: „Das, was da jetzt vorgeschlagen wird – ein Immunitätsausweis bei Corona –, scheint mir ziemlich präzedenzlos. Vor allem, weil wir noch nicht wissen, ob es diese Immunität überhaupt gibt. Oder wie lange sie vorhält. Und wie man sie zuverlässig nachweisen kann.“ Die Gefahr, dass aufgrund des immunologischen Status diskriminiert werde, sei nicht nur groß – der Pass diene genau dazu.