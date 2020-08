Coronavirus: Tiroler Firma entwickelt Desinfektion mittels UV-C-Licht

Die Reinigung durch UV-C-Licht sei rasch, effektiv und abfallfrei und gehöre in Laboren längst zum Alltag. Das UV-C-Licht töte nachweislich 99 Prozent aller Viren ab. "Der erste Gedanke zum neuen Betätigungsfeld Flächendesinfektion mit UV-C-Licht kam uns Mitte März 2020, als Corona die Welt in Atem hielt", erklärte Felicitas Kohler, Geschäftsführerin von Planlicht. Der erste Prototyp sei dann sieben Wochen später im Mai vollendet worden. Die "Desinfektionsbox" sei nicht nur bei Einkaufswägen einsetzbar, sondern als mobile Box in verschiedenen Größen auch für die Desinfektion in der Hotellerie und Gastronomie, im Kindergarten, im Büroalltag oder im medizinisch-technischen Bereich.