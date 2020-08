Handhygiene-Mittel im Test: Welches zieht schnell ein und pickt nicht?

Es war vor nicht allzu langer Zeit, als Handhygiene-Sprays in Reisegröße noch all jenen vorbehalten schienen, die es mit der Sauberkeit ihrer Hände und diverser Oberflächen manchmal einen Hauch zu genau nahmen. Was Anfang des Jahres kaum jemand ahnen konnte: Mittlerweile wird das Hygienemittel ebenso selbstverständlich aus Handtaschen oder Mittelkonsolen gezückt wie Handcreme und Handy.

Auch wenn sie kein Ersatz für medizinische Desinfektionsmittel sind: Für die Reinigung ohne Wasser scheint es fast so viel Auswahl wie in der Kosmetikabteilung zu geben. Wer nach dem Motto „Wurscht, Hauptsache sauber“ lebt, wird ebenso angesprochen wie Fans edler Verpackungen.

KURIER-Redakteure haben ihre Hände geopfert, um Produkte für jedes Geldbörserl zu testen. Wie schnell ziehen sie ein? Und welches duftet besonders gut? Unsere frisch gereinigten Finger haben in die Tasten gehaut.

"Hand Cleansing Gel" von Compagnie de Provence

Der französische Hersteller lockt auf der Verpackung trotz (für einen Augenblick deutlich wahrnehmbaren) hohem Alkoholgehalt mit pflegender Hyaluronsäure sowie Vitamin E. Meinen Händen gefällt’s: Zieht schnell ein und hinterlässt ein Gefühl, wie nach einer leichten Handcreme. Auch der zarte Duft stimmt zufrieden: Wenn schon heuer kein Urlaub in der Provence, dann zumindest eine Handreinigung, die olfaktorisch für ein paar Sekunden nach Südfrankreich entführt. Maria Zelenko

100ml um ca. 8,99 Euro (bei Marionnaud)

"Ananda Pure Hand Gel" von Micallef

Hygienespray? Igitt! Denke ich und finde Art & Perfume auf dem Schreibtisch. Nur das winzig vermerkte "Ethanol" verrät den keimtötenden Zweck, der im Mäntelchen von Pfirsich, Birne, Ylang-Ylang, Vanille & Rose daherduftet. Ich lerne, dass M. Micallef für Martine Micallef steht, die an der Côte d’Azur Parfums in handgefertigten Flakons produziert. Arabischen Königshäusern gefällt es. Meine arbeitenden Hände irritiert die orientalische Note. Ansonst: zieht rasch ein, hält lang an und pickt. Susanne Mauthner-Weber

60 ml ca. 7 Euro (bei Nägele & Strubell)