Tipp des Tages: Handmaske zum Selbermachen

Unsere Hände müssen zum Wohl der allgemeinen Gesundheit gerade so einiges mitmachen: häufiges und ausgiebiges Waschen mit Seife, Abtrocknen mit groben Handtüchern, dazu ein Mix aus trockener Heizungsluft, Kälte und Sonne. Viele klagen über ungewohnt raue, teilweise sogar blutige Stellen – und das in einer Zeit, in der Kosmetikstudios geschlossen bleiben müssen und die Pflege vom Profi somit flachfällt.

Die gute Nachricht: Eine intensiv pflegende Handmaske, die neben regelmäßigem Eincremen (am besten nach jeder Handwäsche) essenziell für streichelweiche Pfoten ist, lässt sich auch mit Produkten aus dem Supermarkt anrühren.

Der KURIER empfiehlt eine reichhaltige Mischung aus entzündungshemmendem Kokosöl, feuchtigkeitsspendendem Speisetopfen und Eigelb, welches Antioxidantien, Spurenelemente, Mineralstoffe und Vitamine enthält.

Rühren Sie dafür ungefähr 3 EL Topfen, 1 EL Öl und 1 Dotter solange, bis eine cremige Masse entsteht, und tragen Sie diese gründlich auf Handflächen, Handrücken und Fingerzwischenräume auf. Baumwollhandschuhe unterstützen den pflegenden Effekt, nach zwanzig Minuten kann die Pampe mit lauwarmem Wasser abgewaschen werden.