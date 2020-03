SOS-Beauty: Wie Männer ihre Frisur retten & Frauen Shellac selbst entfernen

Shellac abnehmen

Wer sich kurz vor der Schließung aller Beauty-Salons noch eine Shellac-Maniküre machen ließ, wird sie bald abnehmen müssen. „Mit einer Papierfeile vorsichtig die Oberfläche des Lacks anfeilen“, erklärt Andrea Bilan, Besitzerin von Deea Nails. „Dann in acetonhaltigem Nagellack getränkte Wattepad-Stücke auflegen und mit Alufolie umwickeln. Ungefähr zehn Minuten einwirken lassen. Den aufgeweichten Lack anschließend mit einem Rosenholzstäbchen vorsichtig abtragen und mit einer Buffer-Feile sanft die Nageloberfläche glätten.“

Adieu Fake-Lashes

Wimpernverlängerungen müssen alle zwei bis vier Wochen aufgefrischt werden. Fallen die aufgeklebten Wimpern jetzt langsam aus, warnt Yasemin Gökce-Kudun, Besitzerin des Beautysalons Envy, davor, die restlichen einfach auszureißen. „Das kann zu Entzündungen führen“, weiß die Expertin. „Lieber Rizinusöl in der Apotheke kaufen und mit einer Einweg-Mascarabürste auf die Wimpern auftragen.“ So lässt sich der Kleber innerhalb weniger Stunden sanft lösen. Ein paar Durchgänge könnten nötig sein. „Im Notfall tut es auch ein wenig Vaseline.“

Augenbrauen selbst zupfen

Mit Heißwachs die Härchen entfernen, färben, schneiden und zupfen – immer mehr Frauen lassen sich regelmäßig die Augenbrauen vom Profi in Form bringen. Wie das auch zu Hause klappt? „Ein Stift dient als Hilfsmittel, um drei wichtige Punkte vor dem Zupfen mit einem Augenbrauenstift zu markieren“, sagt Daniela Omumuka von Brows & More. „Vom Nasenflügel ausgehend jeweils horizontal, entlang der Iris und am äußeren Augenwinkel vorbei den Anfangs- und Endpunkt sowie die höchste Stelle anzeichnen – erst dann zupfen.“