Zurück zu grauem Haar: Jane Fondas Friseur erklärt, wie's geht

Für Martin sind Kundinnen, die komplett grau werden wollen, jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. "Es ist bei Weitem die schwierigste Aufgabe für einen Friseur", erklärt Martin, der bei Jane Fonda sieben Stunden für den perfekten Silberton benötigte.

"Ich persönlich mache es in einem Termin, bin jedoch auch ehrlich zu meinen Klientinnen, was die Risiken so einer Bleichung angeht." Das Haar könne Schaden nehmen, auch unvorhergesehene Reaktionen aufgrund unbekannter, zuvor angewendeter chemischer Produkte seien nicht auszuschließen. Deshalb sollte das aufwendige Rückfärben nur von sehr erfahrenen Friseuren durchgeführt werden.