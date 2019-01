Instagram-Trend: Frauen zeigen stolz ihre grauen Haare

Sie fing schließlich an, sich die Ansätze zu färben. "Im Dezember 2015 hatte ich einen Moment, in dem ich über die Wichtigkeit von Authentizität nachdachte." Sie habe realisiert, dass sie es selbst nicht zu 100 Prozent war. "Ich habe beschlossen, mit der Haarfarbe aufzuhören und die Wahrheit ans Licht kommen zu lassen. Seit Jahren habe ich mich nicht mehr so wie ich selbst gefühlt, wie jetzt."