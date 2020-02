Victoria Beckham läutet den neuen Rocklängen-Trend ein

Victoria Beckham ist auch diese Saison ihrem Look treu geblieben. Während der Londoner Fashion Week zeigte die Modemacherin ihre neue Kollektion für die Herbst/Winter 2020-Saison. Auf dem Laufsteg zu sehen: Viel Strick, unter dem Blusen hervorlugten auch Beckhams geliebte Overknee-Stiefel, die für den kommenden Winter ein Update erfahren haben.

Comeback der Knielänge

Passend zu den Stiefeln entwarf die 45-Jährige in den vergangenen Jahren unzählige Midiröcke - und trat, indem sie diese an sich selbst stilsicher in der Öffentlichkeit präsentierte, einen wahren Hype um die einst als altmodisch abgestempelte Saumlänge los.