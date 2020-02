Die neue "Miss Germany" ist die älteste, die es jemals gab

Ihre Lebenstraum konnte sie sich bislang nicht erfüllen: "Ich wollte immer schon Theaterschauspielerin werden. Das ist das, was ich in meinem Herzen machen will." Geklappt habe es bislang nicht.

Als " Miss Germany" erwarte von Hase in ihrer ein Jahr dauernden Amtszeit mehr als 200 Auftritte und Termine, sagt Klemmer. Den Job der Schönheitskönigin muss die Frau aus Kiel nicht alleine machen. Ihr zur Seite stehen zwei Vize-Königinnen: die Studentinnen Lara Rúnarsson (22) aus Waldbüttelbrunn bei Würzburg in Bayern und Michelle-Anastasia Masalis (23) aus Hamburg.

Weiblichen Rückhalt hatten bei dem Wettbewerb alle der 16 Finalistinnen im Alter von 18 bis 35 Jahren: Die Jury, die " Miss Germany" wählt, bestand erstmals komplett aus Frauen. "Es war schön, Frauen in ihrer ganzen Vielfalt und mit ihrer ganzen Geschichte zu erleben", sagt RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (56), die in der Jury saß. Deutschland könne stolz auf seine Frauen sein.

"Ich habe viel in meinem Leben erlebt", sagt von Hase zu Beginn der Veranstaltung in der Vorstellungsrunde. "Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt erst richtig losgeht." Am Ende des Abends geht sie, mit Titel und Krone, als Siegerin von der Bühne.