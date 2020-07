Hygieneexperte: Händedesinfizieren so wichtig wie Maske

Zu bevorzugen seien immer Händedesinfektionsmittel mit hohen Konzentrationen an Ethanol oder Propanol. Diese Alkohole sind in kurzer Zeit gegen Bakterien und viele Viren wirksam und haben den Vorteil, dass sie schnell an der Haut trocknen. Hochwertige Produkte enthalten zusätzliche Inhaltsstoffe wie Dexpanthenol und pflegen die Haut. Als Faustregel empfiehlt der Experte: mit drei Milliliter 30 Sekunden lang desinfizieren.