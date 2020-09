Coronavirus-Impfstoff: Firmen wollen sich zu Sicherheit verpflichten

Bis Ende Oktober / Anfang November - also rund um den Termin für die Präsidentenwahl am 3.11. - müssen die US-Bundesstaaten die notwendigen Vorkehrungen für eine Verteilung von zwei Coronavirus-Impfstoffen an Risikogruppen abgeschlossen haben. Und der Chef der zuständigen US-Arzneimittelbehörde schließt eine vorläufige Zulassung vor dem Abschluss der sogenannten Phase-3-Studien mit mehreren zehntausend Probanden nicht aus. All das hat in den vergangenen Tagen in den USA dazu geführt, dass viele Experten ihre Sorge ausgedrückt haben, ob unter diesen Umständen noch die Sicherheit eines neuen Impfstoffes gewährleistet sein kann.

Jetzt will - laut einem Bericht des Wall Street Journal - eine Gruppe der führenden Impfstoffhersteller kommende Woche eine gemeinsame Stellungnahme - eine Art "Sicherheits-Verpflichtung" - veröffentlichen: Darin wollen sie sich verpflichten, einen Impfstoff erst dann auf den Markt zu bringen bzw. überhaupt erst dann dessen Zulassung bei der Behörde zu beantragen, wenn er hohen Sicherheits- und auch Wirksamkeitsstandards entspricht und alle notwendigen Daten vorliegen.