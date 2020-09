Expertensicht: Was passiert, wenn das Virus auf Teenager trifft?

Der Vorfall rückt die Rolle von Jugendlichen, die jünger als 18 Jahre sind, im Infektionsgeschehen in den Fokus. Das Wissen darüber wächst, bestätigt Nowotny: "Grob zusammenfassend kann man sagen, dass Kinder unter zehn Jahren, sprich Kindergarten- und Volksschulkinder, keine hochinfektiösen Verbreiter sind." Auch ältere Kinder zeigen im Vergleich zu Erwachsenen häufiger keine Corona-Beschwerden, "dürften aber – mit steigendem Alter – nahezu so ansteckend sein wie Erwachsene".

Zu diesem Schluss kommen auch Forscher aus Südkorea. Ende Juli publizierten sie Studienergebnisse, die vermuten lassen, dass Jugendliche Covid-19 ähnlich stark verbreiten können wie Erwachsene. Frühere Arbeiten waren hier noch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gekommen. Infektiologe Herwig Kollaritsch gibt zu bedenken: "In Österreich haben wir so gut wie keine großen Cluster, die von Jugendlichen ausgehen, egal in welchem Setting." Teenager seien epidemiologisch faktisch wenig bedeutsam – "vorrangig deshalb, weil sich mehr und mehr zeigt, dass Symptomlose das Virus in geringerem Maß weitertragen".

Kollaritsch betont auch den mechanischen Faktor der Atmung: "Kinder und auch jüngere Jugendliche verfügen über ein geringeres Lungenvolumen, die ausgestoßenen, potenziell infektiösen Tröpfchen und Aerosole werden in einem kleineren Radius verbreitet."