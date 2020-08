Covid-19: Experten orten demografische Verschiebung zu Jüngeren

Weniger Hospitalisierungen

Ein weiteres Indiz für die derzeit glücklicherweise niedrigen Hospitalisierungen: Die jüngsten Cluster traten nicht in den gefürchteten Settings von Alters- oder Pflegeheimen auf. Die demografische Verschiebung habe nur einen Haken: „Gerade in der jüngeren Population verlaufen viele Infektionen asymptomatisch. Das heißt, sie können das Virus in vulnerable Personengruppen weitertragen“, sagt Kollaritsch.