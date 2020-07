Coronavirus: Wieso es derzeit bei Jungen die meisten Infektionen gibt

Welche Gründe hat das?

„Wenn man im Umfeld eines Clusters wie in St. Wolfgang gezielt Menschen ohne Symptome testet, findet man wahrscheinlich mehr junge Infizierte als bei den Tests von Menschen mit Symptomen“, sagt die Epidemiologin Eva Schernhammer, MedUni Wien. Denn junge Menschen haben häufiger milde oder überhaupt symptomlose Krankheitsverläufe, die sie ohne Test gar nicht bemerken würden. „Während viele ältere Menschen sehr vorsichtig geworden sind und auf ihren Schutz achten, sind Jüngere oft ein wenig sorgloser. Auch weil sie sich denken, mir kann nicht viel passieren“, sagt der Infektiologe Herwig Kollaritsch.

„Natürlich spielt auch die Arbeitssituation in Tourismus und Gastronomie eine Rolle.“ Darüber hinaus gebe es in Pflegeheimen nach wie vor strenge Regelungen, etwa bei den Besuchen. „Auch lauteres Sprechen in einem Lokal mit Musik kann einer der Gründe für mehr junge Infizierte sein, weil da die Tröpfchen weiter verteilt werden“, sagt Schernhammer und betont: „Man darf aber nicht der Jugend die Schuld zuschieben. Wichtig wäre, noch mehr aufzuklären, welche Situationen das Risiko einer Ansteckung deutlich erhöhen.“