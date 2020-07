St.-Wolfgang-Cluster: "Wir sind nicht der Partyort der Alpen“

Im Nachbarbundesland Niederösterreich wurden bereits die ersten Fälle bekannt, die sich in St. Wolfgang angesteckt haben. Konkret handelt es sich um 14 Personen: Sechs von ihnen sind vor Ort in Quarantäne. Acht weitere, sieben direkt Infizierte und ein Folgefall, befinden sich in NÖ in Absonderung. In Salzburg gibt es drei Infizierte aus dem Cluster.

Vermehrt Stornos

Mit Ischgl sei die Situation dennoch nicht vergleichbar: „Damals wussten wir ja nicht, wie sich das Virus auswirkt“, sagt Tilman Königswieser des Salzkammergut Klinikums. Dennoch: Es ist der erste Cluster in einem begehrten Sommer-Tourimusort.

In St. Wolfgang gehen deshalb aufgrund der aktuellen Lage aber auch Stornos ein: In manchen Betrieben bis zur Hälfte der Buchungen, in machen bis zu 15 Prozent, beschreibt Arno Perfaller vom Tourismusverband. „Aber es gibt auch neue Nachfragen.“

Leer stünden die Hotels in der Salzkammergutgemeinde jedenfalls nicht. Und den Vergleich mit Tirols Ischgl hört man in St. Wolfgang freilich nicht gern. „Wir sind nicht das Partydorf der Alpen“, wehrt Perfaller ab.