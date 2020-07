14 Niederösterreicher zählen zu St.-Wolfgang-Cluster

Zum Coronavirus-Cluster in St. Wolfgang im Salzkammergut (Bezirk Gmunden) zählen 14 Erkrankte aus Niederösterreich. Sechs Patienten waren nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Montag vor Ort in Quarantäne. Acht Personen, sieben direkt Infizierte und ein Folgefall, befanden sich in Niederösterreich in Absonderung.

Im Landesklinikum Melk ist nach Angaben der NÖ Landesgesundheitsagentur vom Montag zudem eine 91-Jährige im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In niederösterreichischen Spitälern stieg die Zahl der Covid-19-Todesopfer damit auf 103.

Kein zweites Ischgl

Im oberösterreichischen Tourismusort St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) ist am Montag unterdessen die Zahl der Corona-Infizierten weiter leicht gewachen - von zuletzt 53 auf 57 am Nachmittag. 323 Testauswertungen sind noch offen. Das teilte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) in einer Pressekonferenz mit. 16 Betriebe sind demnach aktuell betroffen. Ob es sich bei den vier neu hinzugekommenen Fällen um Gäste oder Mitarbeiter handelt, war vorerst nicht bekannt.

Nach dem Corona-Ausbruch in der Tourismusgemeinde St. Wolfgang sieht man dennoch keine Notwendigkeit für weitere, verschärfte Maßnahmen. Der Tourismusverein ist - vorbehaltlich Hunderter noch ausständiger Testergebnisse - optimistisch, dass der Cluster eingegrenzt wurde. Gegen einen Vergleich mit Ischgl wehrt man sich, man sei nicht „der Partyort in den Alpen“.