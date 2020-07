Cluster am Wolfgangsee: Illusion vom sicheren Österreich-Urlaub

Keine Garantie

Eine Garantie für absolute Sicherheit im Urlaub gibt es aber ohnehin nicht. Auch das zeigt sich am Wolfgangsee. Das Virus konnte sich verbreiten, obwohl Oberösterreich bereits am 9. Juli die Maskenpflicht in Gastronomie, Hotellerie und anderen Bereichen wieder eingeführt hat. Und Otto Kloiber, Bürgermeister von St. Gilgen auf der Salzburger Seeseite, meint: „Wir haben die Maskenpflicht in der Gemeinde nie abgeschafft.“

Die Behörden vermuten, dass sich das Virus vor allem unter in Bars und Privatquartieren feiernden Tourismuspraktikanten verbreitet hat.