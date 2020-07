Fälle in St. Wolfgang: Corona war schneller als die Testserie

Etwa 130 Mitarbeiter wurden daraufhin am Mittwoch und Donnerstag in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz getestet. Das vorläufige Ergebnis: insgesamt acht infizierte Frauen in den Hotels „Seevilla“ und „Hotel Peter“. Die Ergebnisse der Testungen vom Donnerstag – großteils an Saisonmitarbeitern – sind noch ausständig und werden für Freitagnachmittag erwartet.

Abstand halten sei Gebot der Stunde

Panisch wirkt jedoch niemand. Auch auf den Straßen nimmt Bürgermeister Franz Eisl keine Unruhe der Gäste wahr. „Wir haben die Situation gut im Griff. Wichtig ist es, nun die vorgeschriebene Maskenpflicht einzuhalten, und das Gebot der Stunde ist nach wie vor: Abstand halten“, sagt er. So befänden sich die acht Infizierten gar nicht mehr im Ort, sondern in Quarantäne in ihren Heimatorten.