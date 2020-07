Weniger Mitarbeiter-Coronatests im Tourismus als angekündigt

Bundesregierung und Wirtschaftskammer haben im Mai angekündigt, dass ab Juli bei Tourismusbetrieben flächendeckend in ganz Österreich 65.000 Corona-Tests pro Woche durchgeführt werden. Österreich solle sich als besonders sicheres Reiseland präsentieren. Doch von der Zahl 65.000 ist man meilenweit entfernt, geht aus den neuesten Daten des Tourismusministeriums von Elisabeth Köstinger (ÖVP) hervor.

Tests sind freiwillig

"Mit heutigem Stand sind rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Testung angemeldet, 10.200 Abstriche wurden durchgeführt", hieß es am Mittwoch aus dem Tourismusministerium. Ein Köstinger-Sprecher verwies auf die Freiwilligkeit des Programms. Es "ermöglicht freiwillige Corona-Testungen für bis zu 65.000 Mitarbeiter mit Gästekontakt in Beherbergungsbetrieben", relativiert er die ursprüngliche Ankündigung. Bisher sei europaweit aber kein vergleichbares Programm dieser Dimension bekannt, wurde betont.

"Mit dem vielen Testen der Mitarbeiter soll verhindert werden, dass sie im Fall einer Ansteckung das Virus weiterverbreiten", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), als das Programm mit 65.000 Tests in der Woche am 21. Mai angekündigt worden war. "Wohlfühlen und sicher sein wird entscheiden, wenn es darum geht, dass Österreich die Nase vorne hat, wenn Reisen wieder möglich sind", sagte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) beim gemeinsamen Medientermin mit Köstinger.

Kritik von Neos

Der Hotelier und Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn kritisiert die Ankündigung am Mittwoch als "größte PR-Show überhaupt". Bis die Tests tatsächlich flächendeckend erfolgen würden "ist die Sommersaison vorbei". Er habe das von Anfang an kritisiert: "Die Rechnung geht sich nicht aus." Schellhorn verlangt auch "endlich Klarheit darüber, was passiert, wenn ein Mitarbeiter eines Hotels positiv ist".

Kritik, dass die Mitarbeiter "irgendwo hinfahren müssen", wie sie von Hoteliers in der "Krone" (Mittwochsausgabe) geäußert werde, kann man im Tourismusministerium nicht nachvollziehen. "Die Örtlichkeit und Organisation der Abstrichnahme werden zwischen Mitarbeitern bzw. Betrieben und Laboren direkt vereinbart. Mobile Abstrichnahmen sind hier ebenso möglich, wie bei niedergelassenen Ärzten oder anderen Dienstleistern wie etwa dem Roten Kreuz." Testergebnisse würden binnen 48 Stunden vorliegen. Derzeit sind 17 Labore registriert und damit berechtigt, die Testungen durchzuführen.

85 Euro pro Test

Die Kosten trägt der Steuerzahler. Der Bund zahlt pro Test einen Pauschalbetrag von 85 Euro und rechnet direkt mit den Laboren ab. Nach einer Pilotphase in fünf Regionen in Österreich sei das Programm jetzt landesweit ausgerollt, so der Sprecher.

Schellhorn thematisierte auch, dass die Tests, um tatsächlich Sicherheit bieten zu können, eigentlich bei jedem Mitarbeiter etwa drei Mal in der Woche erfolgen müssten. "Was habe ich von negativen Tests, wenn ein Gast infiziert ist und alle ansteckt?", fragt er.

Informationen zu Abläufen, Leitfäden, Richtlinien, usw. für Betriebe, Mitarbeiter und Labore stehen als Downloads auf https://www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung/ zur Verfügung. Die Anmeldung der Mitarbeiter erfolgt über www.oesterreich.gv.at.