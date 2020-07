Coronavirus: 129 Neuinfektionen in Österreich

Insgesamt hat es in Österreich 19.929 an Covid-19 Erkrankte gegeben. Über hundert werden derzeit in Spitälern behandelt. Neue Fälle gab es in den letzten 24 Stunden (Stand: 10 Uhr) 142.

Die größten Steigerungen gab es erneut in Oberösterreich mit 52 Neuinfektionen. Dahinter Wien mit 47 und Niederösterreich und die Steiermark mit je 14 Neuinfizierten.