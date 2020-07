Masken verringern körperliche Belastbarkeit; Maskenpflicht? Entscheidung erst morgen

Der Bischof der nordostbrasilianischen Diözese Palmares, Henrique Soares da Costa, ist am Samstag an Covid-19 verstorben. Das berichteten brasilianische Medien am Wochenende laut Kathpress. Am 4. Juli war der 57-Jährige auf die Intensivstation eines Krankenhauses in Recife eingeliefert worden, am Donnerstag musste er an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden.

Costa hatte das Bischofsamt von Palmares 2014 übernommen. Der in der Kleinstadt Penedo im Nordosten Brasiliens geborene Costa hatte in Brasilien Theologie studiert, bevor er seine Studien in Rom an der Päpstlichen Universität Gregoriana fortsetzte. Papst Benedikt XVI. ernannte Costa im Jahr 2009 zum Weihbischof von Aracaju. Unter Papst Franziskus übernahm er 2014 die Leitung der Diözese Palmares. Seine letzte Messe zelebrierte Costa Anfang Juli.