Coronavirus: Serbische Ärzte warnen vor Gesundheitskatastrophe

350 serbische Ärzte haben der Regierung des Landes ein völliges Versagen beim Umgang mit der Corona-Pandemie vorgeworfen. "Wir wenden uns an die Öffentlichkeit, weil wir keinen anderen Ausweg aus der Gesundheitskatastrophe sehen, in der sich unser Land befindet", schrieben die Mediziner in einem offenen Brief, den serbische Medien am Dienstag veröffentlichten.

In den vergangenen Wochen war die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus dramatisch gestiegen. Allein von Sonntag auf Montag registrierten die Behörden in dem Sieben-Millionen-Einwohner-Land 359 neue Fälle. 190 Covid-19-Patienten müssen nach offiziellen Angaben derzeit künstlich beatmet werden.

Seit Beginn der Pandemie wurde bei 21.253 Menschen das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen, das die Krankheit Covid-19 auslösen kann. 482 Patienten starben, zehn von ihnen in den vergangenen 24 Stunden.

Offener Brief: Maßnahmen zu schnell gelockert