Wien: Ansteckungen meist im Familienverbund

Infektionen in Wiener Wirtschaftskammer

Größere Cluster wie zuletzt in Niederösterreich oder Oberösterreich sind in Wien laut Krisenstab vorerst nicht auszumachen. In den beiden Bundesländern war etwa in Einrichtungen von Freikirchen oder auch in Schlachtbetrieben eine Häufung von Fällen verzeichnet worden. In der Bundeshauptstadt gab es allerdings mehrere positive Testungen bei Personen, die am Sitz der Wirtschaftskammer am Praterstern tätig sind.

Insgesamt vier dort im Reinigungsdienst beschäftigte Personen sollen betroffen sein. 30 Menschen im Umfeld der Verdachtsfälle sind nun unter Beobachtung. Ein Sprecher der Wiener Kammer bestätigte der APA die vier Fälle. Sie seien auf das Team "Facility Service" beschränkt, hieß es. Es seien sofort umfangreiche Testungen seitens der Gesundheitsbehörde durchgeführt worden.